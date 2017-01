Algérie: Mise en place prochaine d'un groupement de police des transports à Alger

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé lundi à… Plus »

Les éléments de l'unité de contrôle se sont déployés aujourd'hui au niveau des stations des fusillés, Ruisseau, El-Harrach et Bab Ezzouar pour rassurer les citoyens, d'un part, et soumettre, d'autre part, les personnes suspectes au contrôle dans les centres de police à l'intérieur des stations du métro, équipés de moyens modernes, notamment d'appareil PDA (personnal digital assistant).

L'unité mise en place depuis 2011 (créée en 2010) au niveau du métro et du tramway d'Alger a bénéficié d'une formation spécialisée et acquis une expérience sur le terrain qui lui permettent d'être aujourd'hui un groupement de police des transports, placé sous l'autorité de la sûreté publique, a-t-il précisé.

Lors d'une journée d'information sur les missions de l'unité du métro et du tramway d'Alger, le chef du service de la sûreté publique par intérim, le commissaire principal Mohamed Filali a indiqué que les dernières mesures sont en voie de finalisation pour la création du groupement de police des transports (GPT) qui viendra assurer supervision efficiente et continue des 400 policiers qui veillent à la sécurité au niveau du métro et du tramway à Alger, précisant que la police des transports englobera tous les transports urbains publics.

