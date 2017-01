Ile Maurice: Yousouf Ismaël - «Nous sommes loin de la sécheresse de 2010-2011»

Ses chiens, un rottweiler et un berger allemand, avaient attaqué une femme à Bon-Accueil, la semaine… Plus »

En parallèle, le Bagatelle Dam est en cours de remplissage et devrait soulager la population dans un avenir proche. En mars, il y aura six nouvelles stations de traitement afin de permettre une meilleure distribution d'eau. Je reste optimiste.

Il ne faut pas dramatiser les choses. On va traverser les 20 prochains jours confortablement, tout en espérant qu'il pleut. Il faut gérer et prier que le pire n'arrive pas. La CWA reste en constante communication avec toutes les parties prenantes, telles que le ministère, la Water Resources Unit ou encore l'Irrigation Authority. S'il faut prendre des décisions, notamment rationner les services, comme cela a été le cas en 2010- 2011, nous allons le faire. Mais je réitère le fait que nous ne sommes pas encore là.

On ne peut plaire à tout le monde. Oui, les gens critiquent. Mais il faut qu'ils soient conscients que les ressources sont limitées. La période du 24 décembre jusqu'au 5 janvier correspond à la période pendant laquelle la demande en eau grimpe de 50 % à 60 %, couplée à la haute saison touristique. Sans oublier l'irrigation des champs de cannes. Les coupures étaient inévitables en cette période afin d'assurer que la situation dans nos réservoirs demeure aujourd'hui confortable. Je suis satisfait de la façon dont la CWA a géré la période des fêtes. La situation retourne peu à peu à la normale. Qui plus est, le nombre de plaintes que nous recevons est actuellement en baisse.

