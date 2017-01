Algérie: L'ouverture du capital d'Algérie Telecom "pas du tout à l'ordre du jour"

S'agissant de la nouvelle carte d'Algérie Poste (carte Gold) qui permet d'effectuer des opérations de retrait et de paiement, la ministre a expliqué que tous les usagers d'Algérie Poste "recevront leur carte durant les six prochains mois".

Algérie Poste "ne risque plus la faillite et a franchi de grands pas en matière de modernisation", a-t-elle estimé, citant le nouveau système informatique utilisé depuis octobre dernier par l'entreprise et le lancement du paiement électronique.

Rappelant l'approbation lors du dernier Conseil des ministres de l'avant-projet de loi fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, la ministre a mis l'accent sur l'importance qu'attache le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l'actualisation du dispositif législatif régissant le secteur et qui n'a pas été mis à jour depuis 2003.

Alger — La ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication, Iman Houda Feraoun, a affirmé lundi que l'ouverture du capital d'Algérie Telecom ou l'une de ses filiales "n'était pas du tout à l'ordre du jour".

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.