Angola: La Police saisit huit embarcations en zone d'exclusion maritime

Il y a lieu de rappeler que le dernier armateur arrêté, et traduit en justice, pour une infraction semblable, avait payé une amende de plus de 100 millions de kwanzas.

Signalons que les embarcations devraient, en principe, pêcher au-delà de deux mille mètres des sondes, mais ils le faisaient dans le périmètre de sécurité interdit, et en plus ils allumaient du feu, a-t-il expliqué, ajoutant qu'"un incident peut causer des dégâts matériels et humains très lourds".

Selon l'officier de la Police, grâce au système de renseignement et d'alerte de la Commission multisectorielle, mis en place justement pour freiner ce genre de phénomènes, il a été possible d'arrêter les contrevenants.

Menée par une équipe multisectorielle, et appuyée par la capitainerie de Luanda et les services de supervision du Ministère des Pêches, cette opération a également permis l'arrestation des armateurs de toutes les embarcations.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.