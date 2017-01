Angola: Huambo - Des artistes appelés à mobiliser la population pour l'enrôlement électoral

La première rencontre provinciale des cadres et potentiel artistique a été promu par l'Union Nationale des Artistes et Compositeurs (UNAC-SA) à Huambo, en partenariat avec la direction locale de la Culture, pour saluer la Journée Nationale de la Culture, célébrée le même jour.

Selon lui, l'éducation morale et civique de la société en vue de l'accomplissement de son devoir civique et patriotique comptera également sur l'aide des artistes qui devront aborder dans leurs œuvres des aspects du processus, de sorte que le message se propage.

"Le registre électoral est d'une importance transcendantale pour la vie politique et démocratique du pays, ce qui nécessite donc l'implication de tous", a-t-il rappelé durant la première rencontre provinciale des cadres et potentiel artistique local.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.