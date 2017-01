Algérie: Convention Sonatrach-ministère de l'Enseignement supérieur sur la recherche et développement

Alger — Le groupe Sonatrach et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont signé lundi à Alger une convention cadre dans le domaine de la recherche et développement.

Le document a été co-paraphé par le directeur central de la recherche et développement de Sonatrach, M. Azzedine Adjeb, et le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Hafid Aourag.

Cette convention permettra l'échange d'expertise scientifique et technologique, la réalisation conjointe de projets de recherche-développement et d'innovation ainsi que la mutualisation des moyens comme les laboratoires, les équipes de recherche et l'organisation commune d'évènements scientifiques auxquels participeront des experts des deux parties, explique Sonatrach dans un communiqué.

Pour rappel, ce groupe pétrolier public a signé en juillet dernier des conventions cadres avec l'Ecole nationale polytechnique et l'Ecole nationale supérieure de management.

Ces conventions-cadres permettent aux activités et filiales de Sonatrach de bénéficier de l'expertise et des moyens de ces deux grandes écoles, notamment la prise en charge des travaux d'études et de recherche-développement, et l'intervention des enseignants-chercheurs de ces deux écoles dans l'expertise et le conseil auprès des structures du Groupe Sonatrach.