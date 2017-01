Afrique du Nord: Festival du théâtre arabe - Une coordination et un rapprochement pour enrichir les expériences théâtrales arabes

Une conférence pratique sur l'art du mimique au théâtre arabe est prévue dans le cadre de ce congrès, outre des conférences prévues à l'université de Mostaganem sur la critique et l'esthétique en théâtre au profit des étudiants de la faculté des lettres et des arts.

Ce congrès intellectuel, de neuf jours, comporte deux conférences pratiques à la mémoire des chouhada du théâtre algérien, Azzeddine Medjoubi et Abdelkader Alloula à Oran et à Mostaganem, ainsi qu'un débat scientifique sur le texte théâtral arabe animé par Ismail Sid Ali d'Egypte et Makhlouf Boukrouh d'Algérie, a indiqué le coordinateur du congrès, Abdennacer Khellaf.

A propos de ce congrès, Youssef Aidabi a indiqué qu'il sera placé sous le slogan "passage à l'avenir, entre leadership et rupture" et verra la participation de 120 intervenants dans divers thèmes.

Abordant les axes principaux du congrès interactif dont les travaux seront lancés mercredi prochain, il a ajouté que la coordination souhaitée concernant même les rendez-vous théâtraux "peut être fructueuse et apporter un plus qualitatif au théâtre arabe."

Oran — Le dramaturge Youssef Aidabi, responsable du programme intellectuel de la 9ème édition du festival du théâtre Arabe dédiée à "Azzedine Medjoubi", a insisté, lundi à Oran, sur la coordination et le rapprochement des différentes expériences du théâtre arabe pour en améliorer la qualité et l'enrichir.

