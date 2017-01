Congo-Kinshasa: Elections 2017 - La MP en ordre de bataille

Il n'est pas question, dans son esprit, de renier l'Accord global et inclusif signé, en son nom, par des délégués de la Majorité Présidentielle à ce forum. Ainsi, tout en assurant la gestion quotidienne des affaires publiques, les cadres de sa famille politique présents dans les institutions devraient se focaliser sur les préparatifs des échéances électorales. La mise en place d'une « Centrale Electorale » de la Majorité se veut donc l'expression de la volonté politique du Chef de l'Etat d'aller dans le sens des options fondamentales levées au terme des négociations directes entre sa famille politique et le Rassemblement au Centre Interdiocésain de Kinshasa, sous la médiation de la CENCO.

L'autre point important souligné par Aubin Minaku est que le Chef de l'Etat, Joseph Kabila, qui avait demandé à la CENCO (Conférence Episcopale Nationale Electorale) de mener des consultations auprès des regroupements et partis politiques non signataires de l'Accord du 18 octobre 2016 en vue de la tenue d'un dialogue inclusif, tient à respecter son engagement de laisser le peuple congolais se choisir librement ses futurs représentants dans les institutions publiques.

C'était pour leur annoncer le lancement de la « Centrale Electorale », structure appelée à canaliser la stratégie globale de cette famille politique en prévision des rendez-vous électoraux (présidentielle, législatives nationales et provinciales) de 2017 d'abord, et ceux qui vont intervenir plus tard. Son organigramme et ses animateurs seraient fixés dans les tout prochains jours.

Copyright © 2017 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.