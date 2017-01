Congo-Kinshasa: Les images de Diongo font des victimes à Kinshasa

Les autres avocats ont dénoncé la manière cavalière dont Franck Diongo avait été arrêté puis conduit de force par les forces de l'ordre de l'hôpital où il se trouvait aux soins d'urgence jusqu'à la Cour Suprême de Justice, contre l'avis de son médecin traitant. On l'avait même vu couché sur une chaise roulante et sous perfusion devant la barre.

« Les juges de l'ancienne Cour Suprême de Justice ne peuvent plus se muer en juges de cassation pour juger Franck Diongo », a-t-il martelé. D'après Me Bondo, le procès intenté contre l'élu de Lukonga était éminemment politique, d'autant plus que les juges recevaient des instructions de l'extérieur, et que l'arrêt rendu pour la circonstance avait été diffusé par des médias proches du pouvoir plusieurs minutes avant son annonce en audience publique.

Les avocats de Diongo, avec Me Bondo en tête, étaient obligés d'interrompre leur activité à l'étape des questions et réponses avec la presse.

Militants, cadres du MLP et journalistes venus assister au point de presse des avocats de Franck Diongo ont été dispersés sans sommation et certains frappés. Mais, aucune arrestation n'a été signalée.

