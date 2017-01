Congo-Brazzaville: Photographie - La Halle de la Gombe accueille l'exposition « Peregrinate »

Organisée par le Goethe-Institut, l'activité qui va marquer de façon solennelle la soirée du 11 janvier, le lancement de la première programmation de 2017 de l'Institut français de Kinshasa (IFK), met en lumière le travail de la Kenyane Mimi Cherono Ng'ok et des Sud-Africains Thabiso Sekgala et Musa N. Nxumalo.

Le vernissage prévu pour mercredi à 18h en présence de Musa Nxumalo va ouvrir les portes de l'exposition qui, souligne le Goethe -Institut, « explore le concept de la photographie comme principe commun d'enquête, de découverte et de représentation - une errance dans laquelle se lance le photographe transformé en voyageur et en explorateur ». Et de renchérir que les œuvres, qui seront exposées à la Halle de la Gombe du 11 au 17 janvier, « dépeignent le voyage comme un récit elliptique intégrant différents lieux et analysent le rapport de chaque photographe à l'espace ». C'est donc à raison que l'exposition est titrée « Peregrinate-Notes sur le voyage dans le temps et sur l'espace ».

Par ailleurs, l'exposition s'épanche particulièrement, apprend-on, sur une sorte d'analyse des « notions de politique de l'espace, d'économie du temps et du voyage et les différentes possibilités de se déplacer accordées aux voyageurs ». Il s'agit donc, comme le renseigne le sous-titre d'une somme de « Notes sur le voyage dans le temps et sur l'espace » des trois exposants, en l'occurrence Mimi Cherono Ng'ok, Thabiso Sekgala et Musa Nxumalo. Les clichés des trois randonneurs livrent les uns et les autres leurs expériences personnelles. Ils sont décrits comme une chronique de divers voyages effectués dans divers contextes. Ainsi, dans le lot des photographies certaines rendent des instants vécus indifféremment dans un environnement familier, dans les pays voisins, ainsi que dans des contrées lointaines.

Profitant de l'occasion, Musa N. Nxumalo mettra à profit son passage à Kinshasa pour animer un atelier sur la photographie à l'intention de jeunes photographes kinois. Il fera donc partie des animateurs de la master class du Goethe-Institut qui se tiendra toute la période de l'exposition, soit du 12 au 17 janvier à l'IFK, avec le commissaire Simon Njami et le photographe congolais Sammy Baloji.

Notons que la « Master Class de Photographie » prévue en marge de l'exposition « Peregrinate » n'est pas une première sur le continent. En effet, c'est à travers cette initiative que le Goethe-Institut s'emploie à la formation de jeunes photographes africains. Entreprise en 2008 par le Goethe- Institut et Simon Njami, la Master class dont Sammy Baloji est au nombre des premiers diplômés propose une plate-forme critique aux photographes en herbe de toute l'Afrique.