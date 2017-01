Congo-Kinshasa: Affaires foncières - Le Dr Félix Kabange Numbi prend connaissance des réalités du terrain

Les services de la circonscription foncière de Ngaliema ont accueilli le nouveau ministre des Affaires foncières, le Dr Félix Kabange Numbi, en visite d'inspection dans les bureaux de cette administration qui gère les communes de Kintambo et Ngaliema. Les bureaux du cadastre fiscal et technique, des géomètres, d' enregistrement et notariat ont été visités en compagnie du secrétaire général, du conservateur des titres immobiliers, du chef de cadastre et de quelques chefs des bureaux .

La visite du service des archives a permis au ministre de comprendre les différents problèmes qui minent le secteur. C'est notamment le manque d'informatisation du service et de numérisation des titres immobiliers. Cette visite a été suivie d'une vaste réunion avec ces différents responsables. Au menu de ces échanges, la situation de cette circonscription foncière de Ngaliema a été passée au crible. Cette circonscription foncière a été créée tout récemment en avril 2016 et a la spécificité d'avoir des espaces occupés par des chefs coutumiers. Avec 211 agents, elle est l'une des dix circonscriptions foncières qui gèrent la ville de Kinshasa.

Dans son mot de circonstance, le secrétaire général a sollicité du ministre son implication dans la résolution des conflits qui minent le secteur foncier en général. Il s'agit, entre autres, des problèmes de conservation de la documentation, la numérisation et la sécurisation des titres immobiliers.

Pour sa part, le ministre a annoncé des descentes sur le terrain dans les prochains jours pour pouvoir discuter avec les concernés et les responsables des services fonciers. Il a exigé la présentation des lotissements créés formellement et ceux qui n'ont pas encore été créés pour la régularisation des documents. le Dr Félix Kabange a également évoqué les embranchements avec le service de l'Urbanisme et habitat. Pour les cent neuf circonscriptions foncières, il faut publier des arrêtés délimitant les zones rurales .