Congo-Kinshasa: Message à la nation - Jean-Pierre Bemba appelle les Congolais à œuvrer pour la paix

Tout en félicitant l'initiative de la Cénco, qui a conduit les discussions directes entre acteurs politiques et sociaux congolais, le président du MLC a exhorté les Congolais à privilégier l'intérêt général et non le positionnement des personnes.

Dans un message à la nation lu le 9 janvier 2017 par la secrétaire générale du Mouvement de libération du Congo (MLC), Eve Bazaïba, le président du MLC, le sénateur Jean-Pierre Bemba, a reconnu que les discussions directes de la Cénco ont eu le mérite de poser les jalons d'une alternance politique pacifique en RDC. Par ailleurs, le président national du MLC a encouragé toute initiative politique crédible capable de trouver les voies et moyens de faire vivre les Congolais ensemble en vue d'une passation historique et démocratique du pouvoir politique dans le pays, « seul gage de stabilité et de paix au lendemain des élections en RDC », au-delà des manœuvres des uns et des autres aux rencontres de la Cénco. J'appelle les acteurs politiques congolais, a dit Jean-Pierre Bemba Gombo, à apprendre à vivre ensemble, à œuvrer pour la réconciliation nationale au risque de fragiliser la cohabitation pacifique recherchée à l'issue de cette alternance.

Éviter le positionnement des personnes

Dans ce message, le chairman a également noté la contribution de son parti politique, le MLC, dans la recherche des solutions pour l'intérêt du pays. À l'en croire, dans tous les forums, cette formation politique a toujours privilégié la recherche d'une solution dans l'intérêt du pays et de la population mais non le positionnement des personnes. Notant que dans son histoire, le MLC a apporté une forte contribution à la réunification du pays et à la refondation d'un État démocratique en RDC, le sénateur Jean-Pierre Bemba a notamment prix l'exemple de Lusaka, de Sun-City I et II, de Matadi et des concertations nationales.

Tout en félicitant l'initiative de la Cénco qui a mené les bons offices dans les discussions directes qui se sont clôturées le 31 décembre 2016, le président national du MLC a, par contre, relevé que 2016 qui venait de se terminer aura été une année horrible au cours de laquelle plusieurs centaines des Congolais auront perdu la vie et d'autres injustement détenus pour la défense d'une idée : le respect de la Constitution en vue d'une alternance démocratique. Jean-Pierre Bemba a souligné que ce drame a frappé sans distinction les populations de Beni, Boma, Butembo, Goma, Kananga, Kinshasa, Kikwit, Kisangani, Lubumbashi, Matadi, Tshikapa, etc. Notant qu'il avait attiré, à l'aube de l'année écoulée, l'attention sur le caractère charnière de l'année 2016 qui verrait soit l'accomplissement d'une alternance démocratique dans le pays, soit la survenance du chaos, le sénateur Jean-Pierre Bemba a formulé le vœu que plus jamais les Congolais ne soient confrontés à une crise délibérément créée pour le bénéfice d'un seul homme.