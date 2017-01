Algérie: Campagne de sensibilisation contre le cancer de l'intestin

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé lundi à… Plus »

Le cancer de l'intestin, qui était jusqu'à il y a peu d'années le 5ème cancer le plus répandu, occupe désormais la seconde position en terme de nombre de malades, d'où la nécessité d'actions de sensibilisation, a noté ce praticien qui a relevé que la prochaine campagne de sensibilisation démarrera de Bejaia pour toucher ensuite Batna, Laghouat, Oran et d'autres villes du pays.

La stratégie nationale de lutte contre le cancer accorde un grand intérêt à la sensibilisation contre les facteurs à risque et les causes des complications, a affirmé ce responsable à l'APS en marge des 2èmes journées nationales du Centre anti-cancer d'Annaba.

