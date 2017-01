Mali: Le premier jour de grève des magistrats bien suivi

La société sénégalaise d'électricité (Senelec) et les représentants des… Plus »

Du côté des autorités maliennes, on ne ferme pas les portes du dialogue. Les magistrats ont été reçus ce lundi 9 janvier à la Primature et récemment, rappelle-on ici, l'Etat a engagé un dialogue national avec les magistrats, mais le problème est le manque de moyens. A l'issue des sept jours de grève générale, ils menacent de déclencher cette fois-ci une grève illimitée.

« Les conditions dans lesquelles nous évoluons ne peuvent pas du tout permettre aux magistrats d'être indépendants. La précarité, elle est totale. Et si je vous dis que le magistrat du Mali le plus gradé n'a pas le traitement d'un magistrat débutant de la sous-région ? », explique à RFI Cheick Mohamed Chérif Koné, président du Syndicat autonome de la magistrature.

