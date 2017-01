Congo-Brazzaville: Kinkala - Des mesures prises pour protéger un couple d'éléphants

Les services départementaux de la police au Kouilou et à Pointe-Noire ont présenté le samedi… Plus »

« Comme ce sont des mâle et femelle, ils peuvent se reproduire. Il faut que nous les protégions afin que cela soit possible. S'ils se sentent menacés ils risquent de quitter la contrée et même de traverser les frontières », a averti la ministre Rosalie Matondo.

Le sous-préfet de Kinkala, Paul Ngoma, qui accompagnait la ministre de l'Economie forestière, a tenté de décrire l'itinéraire du couple de mammifères. « Ils sont passés par les villages Bayaka et Madzia, après ils ont pris la voie carrossable jusqu'au village Yokama avant de se retrouver aux alentours de Kinkala, plus précisément dans la forêt de Ngabadzoko », a précisé Paul Ngoma.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.