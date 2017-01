Congo-Kinshasa: Vie des clubs - Trésor Mputu autorisé à rejouer avec Mazembe

Pour rappel, Trésor Mputu avait quitté le club angolais de Kabuscorp à la suite d'un conflit contractuel. Le club angolais avait contesté son départ et réclamait une indemnisation pour rupture abusive de contrat, devant les instances de la Fifa, lesquelles ont requalifié le joueur. Ne s'étant pas acquitté de la totalité de l'indemnité dans le transfert de Trésor, le club angolais de Kabuscorp doit payer une somme de 1.500.000 dollars et des pénalités au TPM. À noter que la requalification du joueur au club après une très longue période d'instruction du dossier est le résultat des longues démarches menées par le chairman Moïse Katumbi Chapwe.

C'est une bouffée d'oxygène pour Mazembe qui pourra ainsi étoffer sa ligne d'attaque déjà saturée avec des joueurs tout aussi talentueux. Tout dépendra de la forme que va afficher Trésor Mputu qui n'a plus connu la haute compétition après sa suspension bien qu'il ait continué à s'entrainer dans l'informel avec son club. Il appartient à l'intéressé de travailler d'arrache-pied pour revenir à niveau et retrouver sa place de titulaire dans une équipe où la concurrence est plutôt rude à chaque poste.

