Afrique: La FIFA officialise la Coupe du monde à 48 équipes pour 2026

Le groupe B de cette 31e édition de la CAN verra s'affronter trois des cinq meilleures nations africaines au… Plus »

Ils souhaitaient rester à 32. Plusieurs richissimes et tout-puissants clubs pros européens trouvaient notamment que les compétitions organisées par la Fifa étaient déjà assez nombreuses, assez longues et qu'elles mobilisaient déjà trop leurs salariés, les footballeurs...

Ce système doit permettre à la Coupe du monde de football de ne pas durer plus d'un mois, comme c'est le cas depuis l'édition 1998 en France. Le but n'étant évidemment pas de lasser les amoureux de ballon rond...

A l'heure actuelle, entre 4 et 5 équipes asiatiques se qualifient pour la Coupe du monde. A partir de 2026, ce seront entre 8 et 9 sélections de ce continent qui joueront cette compétition quadriennale.

La Fifa espère en effet que des nations très peuplées - mais peu performantes en football - comme la Chine et l'Inde parviendront à se qualifier pour le Mondial. Car jusqu'à présent, la sélection indienne n'y a jamais pris part et l'équipe chinoise une seule fois (en 2002).

La phase finale de la Coupe du monde se jouera certes encore à 32 équipes en 2018 (Russie) et en 2022 (Qatar). En revanche, la 23e édition sera celle de « l'ouverture », notamment vers l'Asie et son énorme marché.

