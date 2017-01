Burkina Faso: Pr Edmond Jouve - L'homme qui a soufflé l'idée du Sénat à Blaise

interview

En marge de l'installation de Naaba Panantugri (Me Titinga Frédéric Pacéré à l'état civil) le 7 janvier 2017 à Manéga, nous avons rencontré le Pr Edmond Jouve. En pleine écriture de ses mémoires, le juriste et politologue français, membre de plusieurs académies, parle pour la première fois de ses relations avec Blaise Compaoré, à l'oreille duquel il murmurait visiblement.

Quel lien entretenez-vous avec le Burkina ?

Je suis à ma 15e visite dans ce pays. Pour ceux qui l'ignoreraient, car j'ai été discret jusqu'à maintenant sur le sujet mais je suis l'un des auteurs de votre Constitution (Ndlr : celle du 2 juin 1991). Le Burkina, je l'ai connu à travers Thomas Sankara.

C'est mon ami Alpha Condé, l'actuel président de la Guinée, qui m'a dit un jour : « J'ai vu Sankara et il lisait ton livre « Que sais-je sur le Tiers- monde ?».

Je lui ai dit que ça me faisait plaisir. Ensuite je suis venu au Burkina, j'ai rencontré Sankara et on a même partagé des repas pendant les grands procès télévisés. Depuis sa mort, je ne suis pas revenu une seule fois au pays sans me recueillir sur sa tombe.

Pourtant vous êtes resté également proche de son successeur. Parlez-vous souvent de Sankara avec Blaise Compaoré?

Non. Je lui ai parlé de Sankara la première fois quand il a voulu que je l'aide à faire la Constitution. J'ai dit à son émissaire à Paris que je veux le voir en tête-à-tête. Lorsqu'on s'est rencontré, il m'a dit : «Je sais que Sankara était votre ami et qu'il étudiait sur vos livres.

J'avais beaucoup d'admiration pour Thomas Sankara. Je regrette que les choses se soient passées ainsi ». Je crois que je l'ai entendu dire, ou j'ai entendu, qu'à un moment donné, c'était lui ou Sankara.

Alors, on peut comprendre que les gens ne soient pas des héros ou des kamikazes. Cela étant, la mort de Sankara reste une grande blessure pour moi. Il était un peu fougueux mais c'était dû à sa jeunesse, il a fait des réalisations importantes pour le pays.

Quelles étaient vos relations avec Blaise Compaoré ?

Je peux dire que j'étais son conseiller juridique. J'ai collaboré plusieurs fois avec le président Blaise Compaoré, notamment pour rédiger la Constitution burkinabè, comme indiqué tantôt.

A l'époque, je lui avais dit à travers une note écrite, que je vais publier dans mes mémoires dans quelques mois, de ne pas mettre de limitation au nombre de mandats présidentiels .

Parce qu'un jour ou l'autre, il est jeune et il voudra continuer à être président et donc ça posera beaucoup de problèmes.

Il m'a dit : « Mon cher professeur, je suis venu en camionnette et il y avait une table et quatre chaises. Il suffit que je reparte avec ça. » Je lui ai dit : «C'est ce que vous pensez maintenant ». S'il m'avait suivi, la Constitution serait passée avec ça.

En France, par exemple, les mandats sont aujourd'hui limités. Pourquoi avoir alors demandé à Blaise Compaoré en 1991 de sauter le verrou limitatif du mandat présidentiel ?

J'enseigne le droit constitutionnel et je peux vous dire que ce n'est pas la limitation des mandats qui fait qu'un pays est démocratique ou non.

Vous êtes donc contre le principe de la limitation du nombre de mandats ?

Moi, j'étais pour un mandat de 7 ans, comme l'avait voulu le Général de Gaulle. Parce que si après 4 ans, 5 ans de pouvoir, le président doit repartir en campagne électorale pour un second mandat, c'est trop.

Mais au fond, je suis pour un nombre de mandats illimité, parce que si on est en démocratie et si on laisse jouer le jeu démocratique, si vous n'avez pas fait leur affaire, les gens ne voteront plus pour vous mais pour un autre.

Si vous avez bien travaillé, fait du bien au pays, diminué le chômage, ils revotent pour vous. Où est le mal ? Il n'y a pas de mal à ça.

Avez-vous fait d'autres "consultations" pour Blaise Compaoré ?

J'ai, par exemple, proposé au Président d'ajouter une deuxième chambre : le Sénat. Et cette fois, il m'a suivi.

Pour son malheur, il faut dire. Comment est née l'idée de cette deuxième chambre ?

Un jour, je suis venu voir le Président Compaoré et il m'a dit qu'il avait des problèmes avec tout le monde : les anciens chefs d'Etat, les femmes, la chefferie traditionnelle, etc.

Je lui ai alors dit : « vous n'avez qu'à faire un Sénat, comme ça, les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, vous les mettez dedans et vous êtes tranquille.

Je peux même vous raconter une anecdote qui n'est pas connue parce que je ne l'ai pas encore rapportée. Un jour, j'étais dans mon village à Nadaillac-de-Rouge. Il m'appelle et me dit : «Il faut venir tout de suite à Ouaga ».

Je lui ai dit : «Monsieur le Président, je ne vous ai jamais rien refusé, c'est vrai, mais là, je ne peux pas. Je suis dans mon village, nous avons une fête et il faut que j'y sois car je suis le doyen». Il s'est fâché et a raccroché.

Il me rappelle 5 ou 6 minutes après et me demande s'il peut m'envoyer ses deux conseillers juridiques. Je lui ai dit que je les recevrais bien. Je lui ai demandé pourquoi il voulait m'envoyer ses deux conseillers.

«C'est la catastrophe, j'ai adopté votre deuxième chambre mais mes conseillers juridiques n'ont pas vu qu'il y avait des conséquences dans toute la Constitution. Ils pensaient qu'avec le vote de la loi, c'est fini», m'a-t-il répondu. Il y a des conséquences.

Trois jours plus tard, ses deux émissaires sont venus et nous avons travaillé huit jours à Nadaillac. On a fait ces modifications.

Le projet de Constitution avait été déjà diffusé à plus d'un million d'exemplaires, donc ils ont dû retirer tout ça et après on a mis le bon texte avec les conséquences qui vont avec.

Maintenant que vous le direz, les gens le sauront, mais un jour chez moi, on posera une plaque en marbre, à Nadaillac-de-Rouge où il sera gavé : « Ici ont eu lieu des travaux préparatoire de la Constitution du Burkina Faso ».

Lors d'une visite à Paris, j'ai rencontré le Président Compaoré dans un café sur les Champs-Elysées et il m'a félicité parce qu'on a bien travaillé.

A l'époque où l'Assemblée nationale adoptait la création d'un Sénat, l'article 37 était déjà au centre du débat. Blaise Compaoré a-t-il recueilli votre avis à ce moment-là ?

Non, j'ai fait 2 ou 3 consultations avant mais pas en 2014. Il ne m'a pas consulté parce que peut-être il connaissait ma réponse. A partir du moment où le peuple était contre, dans ce cas, il ne fallait pas le faire.

Je n'ai pas d'opposition a priori mais là, le peuple avait fait des manifestations, il avait des craintes, il fallait laisser tomber.

Même en droit constitutionnel, il n'y a pas de Constitution acquise une fois pour toute. On étudie le texte et les conditions. C'est au niveau des conditions qu'il a fait une faute.

Vous attendiez-vous quand même à ce qu'il soit emporté par une insurrection populaire ?

Pas vraiment. Je suivais les affaires du Burkina. J'ai des gens qui m'informent. Je savais qu'il y avait des problèmes, notamment avec le journaliste assassiné (Ndlr : Norbert Zongo), avec ceci ou cela. II n'a peut-être pas géré avec suffisamment d'autorité.

Mais je connais un peu la tradition ici : si s'est le frère (Ndlr : parlant de François Compaoré), on doit l'aider, on ne doit pas l'accabler.

Avez-vous gardé des liens avec Blaise Compaoré ?

J'ai parlé avec lui deux heures et quart, il y a quelques mois à Abidjan. Je l'ai trouvé très reposé, comme si nous nous étions quitté la veille parce que nous sommes devenus amis. Il m'a dit que je pouvais venir quand je voulais.

Au fond, il s'est retiré dignement. Je pense que vous devez lui en être reconnaissants parce qu'il aurait pu mettre le pays à feu et à sang.