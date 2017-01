Cameroun: Un nouveau gouvernement attendu

Ces évènements surviennent dans un contexte particulier. La semaine dernière, plusieurs villes ivoiriennes ont été paralysées par une mutinerie de soldats revendiquant de meilleures conditions de vie. Au terme de longues heures de négociations avec les insurgés à Bouaké, épicentre de la mutinerie, le gouvernement s'est engagé, comme en novembre 2014 lors du premier mouvement d'humeur des soldats, à apporter des réponses concrètes au chapelet de revendications. Notamment la régularisation de leurs primes, des augmentations de salaires, des promotions plus rapides et des logements.

La Côte d'Ivoire est sans gouvernement depuis hier en matinée. Au cours d'une audience que lui a accordée le président Alassane Ouattara, le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a remis sa démission, ainsi que celle de l'ensemble de son équipe. Au terme d'un long entretien entre les deux hommes, le président de la République a marqué son avis favorable à cette démission, en publiant une série de décrets mettant un terme aux fonctions du gouvernement. «En attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre et la mise en place d'un gouvernement, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortant, sont chargés d'expédier les affaires courantes», indique un communiqué publié par la suite. Au moment où nous allions sous presse, le nom du nouveau Premier ministre n'était pas encore connu.

