Congo-Kinshasa: Le Front pour le respect de la Constitution dénonce les méthodes cavalières d'Ève Bazaiba

Somme toute, il sied de noter que Ève Bazaiba doit éviter de poser des actes qui tendent à bloquer le processus électoral dont le train a démarré depuis le 31 décembre 2016 au Centre interdiocésain, a-t-on rappelé. Et de préciser que le peuple congolais s'attend à l'application sans délai de cet instrument juridique devant régir la période intérimaire. Des prises de position radicale d'Ève Bazaiba renvoient au retour à la pensée unique et créent des frustrations au sein du Front pour le respect de la Constitution, a-t-on dénoncé.

Dans les coulisses du Front, ses membres voudraient aller de l'avant. Ils ne se retrouvent pas dans la polémique lancée par Ève Bazaiba qui intervient dans les médias avec des positions tranchées engageant la plate-forme qui ne l'a pas mandatée. Ils croient, dur comme fer, que l'heure est à la décrispation politique et à la consolidation de la paix. Avant d'ajouter que le peuple congolais a besoin de la cohésion nationale devant permettre la tenue des élections transparentes, crédibles et démocratiques dans un climat apaisé.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.