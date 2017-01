Congo-Kinshasa: La voirie en question

L'image de Kinshasa, capitale de la RDC, devrait devenir le souci des gouvernants et des gouvernés. Préserver cette image par rapport aux autres capitales africaines passe essentiellement par la praticabilité des routes et la maintenance des ouvrages de drainage. En cas de défaillance des autorités, comme c'est le cas, une presse responsable se doit de les rappeler à l'ordre.

Que les inconditionnels de la médiocrité et de la médiocratie prennent de la hauteur. Ils sont invités à faire un tour, notamment à la Gombe, quartier administratif et des affaires : ils seront bien déçus. Car l'état déplorable des artères et des avenues les dissuadera de poursuivre la ballade à travers les communes. À moins de vouloir s'embourber pour longtemps ou de méchamment casser les amortisseurs de leurs 4x4.

Dans quel état se trouverait la voirie de Kinshasa si les ministères, national et provincial, en charge du secteur disponibilisaient des financements dédiés justement à la réhabilitation des principales artères de la ville ? Les Kinois trouveraient-ils un alibi pour dénoncer les actions en trompe-l'œil de l'Office des voiries et drainage (OVD) ?

