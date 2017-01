Congo-Kinshasa: CAN 2017 - Junior Kabananga absent de la liste officielle de la CAF

Sans doute, les Marocains comptent sur l'expertise de leur entraîneur, le français Hervé Renard. Ce dernier a remporté la dernière CAN avec les Eléphants de la Côte d'Ivoire. Un entraîneur expérimenté qui fait toujours des bons résultats. Ça sera un duel des entraîneurs qui se croiseront pour la deuxième fois dans une phase finale de la CAN. En demi-finale de la CAN 2015, la Côte d'Ivoire a battu la RDC sur le score de 3-1.

Les Léopards seront en face d'une jeune équipe marocaine absente sur la scène africaine lors de deux dernières éditions successives de la CAN. Sur papier, l'équipe d'Ibenge, composée dans la majeure partie des joueurs évoluant en Europe, part favorite pour cette rencontre de la première journée du groupe C.

Par conséquent, l'attaquant congolais d'Astana est dans l'obligation de faire ses valises pour rentrer dans son club au Kazakhstan. Une fois de plus, Junior Kabananga vient de rater sa chance de jouer la Coupe d'Afrique des nations sous le maillot de l'équipe nationale de la RDC. En l'absence de Bolaisie, Ibenge va désormais compter, en attaque, sur Bakambu, Mbokani, Mubele, Botaka, Bokila et Bolingi.

