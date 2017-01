Congo-Kinshasa: Secteur minier - Glencore compte augmenter sa participation dans la mine Mutanda

Le secteur minier congolais attire de plus en plus d'investisseurs. Dans des zones minières, l'on retrouve davantage des multinationales et autres investisseurs prêts à l'exploitation des mines, principalement dans l'ex-Katanga. Et dans le lot, l'on compte le géant minier anglo-suisse, Glencore.

Sixième plus grande compagnie minière au monde, selon PWC, Glencore a manifesté, dans une déclaration faite le vendredi 6 janvier, le besoin de vouloir acquérir une plus grande participation dans la mine de cuivre et de cobalt Mutanda, dans l'ex-Katanga.

Selon l'agence Ecofin qui a livré cette nouvelle, la société Glencore qui détient déjà 69 % des parts dans le projet minier, est en train d'étudier les options qui s'offrent à elle. Elle pourrait, selon la source, bien acheter tout ou une partie de la participation de 31 % détenue par son partenaire Fleurette Group. A en croire la source, Glencore a précisé qu'elle ferait une nouvelle annonce concernant l'information « en temps opportun ».

Pour certains analystes, la volonté de Glencore d'augmenter sa participation dans la mine Mutanda est un « indicateur non négligeable de la meilleure santé financière de la compagnie », qui a, comme tous les géants miniers, subi les contrecoups de la chute mondiale des prix des matières premières.

Tout au long de l'année écoulée, l'entreprise a essayé de renforcer son bilan, réduire sa dette... . Elle aurait même repris les opérations suspendues sur quelques mines de charbon en Australie.

La mine Mutanda est située dans la province de l'ex-Katanga (RD Congo). De janvier à septembre 2016, cette mine a produit 162.300 tonnes de cuivre et plus de 18.000 tonnes de cobalt. Mutanda est considérée comme l'un des principaux actifs de croissance de Glencore et une des plus grandes mines en RD Congo.