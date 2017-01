Congo-Kinshasa: La MP au bord de l'éclatement

La famille politique du chef de l'Etat traverse une zone de très fortes turbulences. Dans le cockpit, le pilote tient encore la manette. Mais, pour combien de temps encore ? Bien des membres pensent que le moment est venu de se lancer dans l'apprentissage d'une vie politique, loin de l'ombre permanente de Kabila. L'hypothèse d'une implosion en plein vol devient de plus en plus évidente.

La disqualification de son autorité morale de la prochaine course présidentielle serait l'une des causes de l'agitation constatée actuellement au sein de la MP. Certains membres estiment que le temps est venu de s'émanciper. C'est le cas notamment des partis politiques qui ont choisi de quitter le bateau MP avant qu'il ne chavire : « Congo Notre beau pays », « FSIR » (Front social des indépendants républicains), « Panadi » (Parti des nationalistes pour le développement intégral), etc.

Par contre, des signes visibles de frustrations remontent à la surface au jour le jour dans la MP. Depuis la nomination de Samy Badibanga au poste de Premier ministre, suivie de la promulgation, le 18 décembre 2016, de son gouvernement, la MP traverse une période de crise latente. Ça bouillonne dans tous les sens. En cause : la gestion des ambitions et surtout l'assurance d'un avenir politique radieux. Cela se caractérise par des sons discordants sur l'appréhension de l'accord du 31 décembre 2016.

Le 31 décembre 2016, signataires et non-signataires de l'accord politique du 18 octobre 2016 parvenaient, avec l'accompagnement de la Cenco (Conférence épiscopale nationale du Congo), à la signature d'un compromis garantissant une gestion collégiale de la transition pour des élections apaisées. Dans l'accord, les parties signataires ont convenu de confier la direction du gouvernement au Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, regroupement politique qui s'est formé en août 2016 à Genval (Belgique) autour d'Etienne Tshisekedi. Il en est de même du Conseil national de suivi de l'Accord censé faire office d'autorité de la transition.

