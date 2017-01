Congo-Kinshasa: Le phénomène « Zando direct », une pratique pour escroquer la population

« Le phénomène 'Zando direct' n'est qu'un moyen d'escroquer la population alors qu'en cours de route, ils déposent et prennent d'autres clients », a indiqué un passager qui déplore le silence des pouvoirs publics et de l'Association des chauffeurs du Congo (ACCO).

Dans la partie Ouest de la capitale, c'est le phénomène « Mbudi direct » qui est connu. Mbudi est cette célèbre bourgade située dans la commune de Mont-Ngafula et qui a servi de cadre aux travaux ayant abouti à la fixation du barème dit de « Mbudi ». Lequel alloue 209 dollars américains à l'huissier et 2090 au secrétaire général de l'Administration publique de la République démocratique du Congo.

Après le « demi-terrain », ce sont les phénomènes « Zando direct », « Boulevard direct » et « Mbudi direct » ... que les conducteurs de bus et taxis-bus pratiquent, même si le passager descend en cours de route.

On les voit pratiquer le « demi-terrain », pratique qui consiste à sectionner le trajet. Gagnant ainsi, pour le trajet fixé par l'Hôtel de ville de Kinshasa qu'ils desservent le double du tarif officiel. Qui, paradoxalement, ne réagit pas, c'est-à-dire qu'il ne prend aucune sanction en vue de les ramener à l'ordre. Une attitude à tout le moins incompréhensible et inexplicable.

Les conducteurs de bus et taxis-bus font voir des vertes et des pas mûrs aux passagers dans la ville de Kinshasa. Ces derniers sont soumis à leurs caprices en payant 1 000 Fc au lieu de 500 Fc, fixés officiellement pour un trajet à emprunter. Cela avec des astuces savamment montées.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.