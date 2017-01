Congo-Kinshasa: Les campagnes de vaccination attendues pour combattre la fièvre jaune

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) appuie la mise en œuvre du Plan national de communication dans la prévention sur la lutte anti vectorielle en vue de contribuer au contrôle de l'épidémie de la fièvre jaune, indique un document de cette organisation internationale.

Dans le but de riposter contre cette pandémie, un Plan national de communication a été élaboré en vue d'appuyer les campagnes de vaccination et certaines activités de prévention. Dans cette optique, l'objectif général visé à ce projet est de contribuer à la prévention et à la réduction du risque de la fièvre jaune au sein de la communauté à travers les zones de santé de la République démocratique du Congo.

Dans ce cas, cinq zones de santé ont été ciblées dans la province de Kongo Central, cinq zones de santé dans la province du Kwango, six zones de santé pour le Kasaï Central, quatre zones de santé dans la province du Lualaba et trente cinq zones dans la province de Kinshasa. En clair, ce Plan national de communication permettra d'enrayer cette épidémie à travers les campagnes de vaccination.

Parmi les attentes du projet de communication, il faut atteindre les autorités politico-administratives, religieuses, traditionnelles et des chefs locaux jusque dans les quartiers afin qu'elles développent des actions de lutte anti-vectorielle et sensibilisent leurs communautés de base à la prévention de la fièvre jaune.

En outre, le projet compte également amener les réseaux associatifs, écoles, médias etc. Dans ce sens, il importe de tenir compte aussi des quartiers et des villages à diffuser les messages de prévention de la fièvre jaune. Cela en vue de renforcer l'immunité collective dans les villages, quartiers et rues. Dans ce contexte, les réseaux mettront en œuvre des actions facilitant l'engagement des membres à adopter des comportements individuels et collectifs sur la prévention de la fièvre jaune, indique-t-on.

Dans les mêmes lancées, les approches de mise en œuvre du projet visent notamment la participation et l'implication des relais communautaires. Raison pour laquelle des leaders et des responsables des réseaux associatifs (Eglises et ONG) dans certaines zones de santé dont Maluku I, Maluku II et Kisenso sont appelés s'y impliquer.