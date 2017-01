Congo-Kinshasa: Déclaration de Opposition politique signataire de l'Accord du 18 octobre 2016 à la Cenco

Toutefois, attachée au dialogue comme seule voie de sortie de crise politique, née du fait de la non tenue des élections dans les délais constitutionnels et légaux, l'Opposition politique signataire de l'Accord du 18 octobre 2016 reste ouverte à toute initiative tendant à trouver une voie de sortie satisfaisante, afin de parvenir, une fois pour toute et tous ensemble, à des élections crédibles et apaisées.

4. La mise à l'écart de l'Opposition politique signataire de l'Accord du 18 octobre 2016 dans les discutions sur la Primature, pourtant déjà acquise à l'Opposition sur base de l'Accord du 18 octobre 2016 et occupée par un membre de ladite Opposition régulièrement nommé. A la rigueur, les discutions sur cette question n'auraient même pas dû concerné la Majorité présidentielle qui par un engagement, urbi et orbi, avait cédé cette charge à l'Opposition politique signataire de l'Accord du 18 octobre 2016.

