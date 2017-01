Congo-Kinshasa: «Mikanda Awards» - La palme d'or prévue le 4 février 2017

La remise des prix aura lieu le samedi 4 février 2017 à 19heures. Près de dix catégories seront récompensées au final. Pour la catégorie « Essai », il y a guide et manuel scolaire ; livre jeunesse et Bande dessinée (un ouvrage destiné au moins de 18 ans, dont l'auteur a moins de 18 ans ou une BD) ; lyrics (un texte chanté) ; nouvelle et récit (une nouvelle, un recueil de nouvelles ou un récit) ; poésie (un recueil de poésie) ; premier livre (le premier livre d'un auteur) ;prix du jury (un auteur célèbre pour l'ensemble de son œuvre, une maison d'édition pour son l'implication dans la publication des nouveaux auteurs ou encore une personne qui pose un geste noble profitable au monde de la littérature) ; roman ; théâtre (une pièce de théâtre).

