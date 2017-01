Zimbabwe/Cameroun: Comme un au revoir

Les Lions veulent communier avec le peuple ce jour, à l'occasion du match amical contre les Warriors au stade Omnisports de Yaoundé.\r

\r

Ce n'est pas la grosse affiche... Mais une affiche quand même.

Trois jours avant le début de la coupe d'Afrique des nations, les Lions veulent faire le plein de confiance technique et tactique. Mais davantage gagner des points aux yeux de leur public. Ce mardi à 18h, ils doivent disputer un match d'évaluation contre le Zimbabwe. Un match-test pour le staff technique, dont le groupe entre en compétition samedi prochain à 20h. Les Lions indomptables auront en ouverture de cette 31e édition de la CAN, les Etalons du Burkina Faso. C'est davantage un match comme on en organisait traditionnellement à la veille des départs en compétition de cette sélection nationale au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo. Pour affronter le Zimbabwe, Hugo Broos, le sélectionneur des Lions, veut une vaillante équipe dans tous les axes de jeu. Les exercices exécutés pendant les quatre jours de regroupement à Malabo en Guinée équatoriale devraient contribuer à rendre les joueurs compétitifs.

« Le sélectionneur national a présenté la séance de dimanche matin comme la plus difficile de la journée. Un intense travail physique pendant de longues minutes, puis il y a eu une séquence réservée au pressing », communique le Team Press Officer de la sélection, Vincent de Paul Atangana. Repos en matinée hier, puis entraînement avant de regagner le Cameroun en soirée. Les Camerounais ont besoin d'être en forme pour affronter des Warriors fragilisés psychologiquement. Intense travail physique, exercice de finition et balles arrêtées, Hugo Broos souhaite avoir une équipe à Libreville, base du groupe A. L'arrivée des Warriors du Zimbabwe était annoncée à 13h20 mn hier, par la Fédération camerounaise de football.

A leur base de Yaoundé à Felicia hôtel, l'équipe était toujours attendue à 15h. Qualifiés pour la CAN 2017, les Warriors disputent leur première rencontre de groupe contre l'Algérie le 15 janvier à Franceville dans le groupe B. Le pays était d'abord annoncé au Cameroun la semaine dernière. Mais, pour des raisons administratives, les protégés du sélectionneur Kalisto Pasuwa n'ont pas pu regagner Yaoundé. Pour des raisons financières, les Warriors n'ont pas bénéficié d'une bonne préparation d'après des journaux locaux. L'équipe zimbabwéenne pour le Gabon est composée essentiellement de joueurs évoluant en Afrique du Sud. Khama Billiat, champion d'Afrique des clubs avec les Mamelodi Sundowns et finaliste au Ballon d'or africain 2016, était attendu par un groupuscule de supporters hier à Yaoundé. Les billets de la rencontre sont notamment en vente à 1000, 3000 et 10000 F à la Fecafoot, au stade Omnisports, Casino...