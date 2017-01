Congo-Kinshasa: La Majorité présidentielle lance sa « centrale électorale »

La Majorité présidentielle (MP) a officiellement lancé lundi 9 janvier à Kinshasa sa « centrale électorale ». C'est une cellule technique chargée de préparer les différents partis de cette plateforme de soutien à Joseph Kabila aux futures élections.

Pour le secrétaire général de la MP, Aubin Minaku, cette cellule technique devra consolider toutes les stratégies pour permettre à l'actuelle majorité de gagner les futures élections « du sommet à la base ».

En attendant que la Commission électorale nationale indépendante fixe les dates fixes pour l'organisation des élections, la MP se prépare sur les plans politique, financier, matériel et même psychologique, a affirmé Aubin Minaku.

« Il y a déjà deux accords qui tablent sur un compromis électoral. Les échéances électorales sont très proches et on doit se préparer parce qu'on se prépare aux élections avant et non après », a renchéri le président de la ligue des jeunes du PPRD, le parti présidentiel, Patrick Kanga.

Un dauphin ? « Ni le moment ni le contexte »

Au sujet de la désignation d'un probable dauphin de l'actuel chef de l'Etat, Aubin Minaku a fait savoir que ce « n'est ni le moment ni le contexte ».

Le mandat de l'actuel président Kabila s'est achevé le 19 décembre dernier.

A l'issue des discussions entre les signataires et les non signataires de l'accord du 18 octobre, un compromis politique a été signé le 31 décembre dernier. Ce texte prévoit entre autres l'organisation des élections présidentielle et législatives avant fin 2017. Le président Kabila ne devra plus briguer un troisième mandat au terme de la période de la transition, selon ce même accord.