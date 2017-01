Congo-Kinshasa: La formation du gouvernement ne doit pas être «l'occasion de division»

« Il reste maintenant à discuter avec nos frères de la Majorité présidentielle pour trouver un texte commun sur le modalités pratiques de mise en œuvre, un chronogramme à l'ensemble de ces institutions, sans oublier le conseil national de suivi de l'accord du processus électoral qui doit mener ce pays dans un encadrement beaucoup plus étroit, à la tenue effective des élections législatives, présidentielles et provinciales dans les prochains mois », fait savoir Delly Sesanga.

Car, indique son coordonnateur, certains points de l'accord doivent être réglés. Cet accord signé par le pouvoir et l'opposition doit permettre la gestion du pays pendant la transition jusqu'aux prochaines élections présidentielle et législatives prévues avant fin 2017.

« La mise en place d'un gouvernement d'union nationale ne doit pas être l'occasion de la division, mais le moment d'une grande unité. Et la conduite de ce gouvernement doit se faire dans le cadre d'une concertation au sein du Rassemblement autour du conseil des sages pour que le Premier ministre soit désigné le plus rapidement possible et que celui-ci puisse amener ce pays vers les élections », affirme Delly Sesanga.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.