Algérie: Cour des comptes - Mise en place en 2018 d'une commission chargée du contrôle de l'application des recommandations

"Il est nécessaire de donner des recommandations aux services de gestion au niveau du ministère des finances et des différents ministères afin de promouvoir et de renforcer un contrôle interne efficace axé sur un système de donnée efficient, dans le but de consacrer la rigueur exigée dans la conduite des programmes et contrôler le déficit" considère la cour des comptes.

Au sujet des comptes d'affectation spéciale, au nombre de 68 en 2014, "les carences enregistrées dans leur gestion persistent et ont trait aux modalités de financement et la mobilisation des fonds".

Concernant les dépenses du budget, la cour des comptes considère que l'exécution du budget de gestion fait face à des entraves, notamment dans la détermination des besoins et la régulation des affectations financières d'une part et le suivi des enveloppes financières affectées d'autre part.

L'évaluation de certains indicateurs relatifs à la gestion de l'impôt a permis de constater "un effort insuffisant en raison du cumul des arriérés des recouvrements, le niveau modeste des recouvrements via les tableaux fiscaux, et l'augmentation du coût de gestion de l'impôt".

Les retards enregistrés dans l'amélioration de la structure des recettes du budget- selon le rapport de la Cour- reflète les difficultés dont fait face l'administration des impôts à développer certains types d'impôts, notamment l'impôt sur les biens, et la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

Exposant le rapport d'évaluation de la Cour des comptes sur le projet de loi de régulation du budget 2014, M. Benmarouf a indiqué que les engagements prévus dans le budget de l'Etat sont basés sur des objectifs et destinés à l'achèvement du programme quinquennal 2010-2014, et au soutien des grands équilibres budgétaires à travers la mobilisations des moyens financiers à travers la rationalisation des dépenses.

La Cour effectue près de 1.000 opérations de contrôle par an dont des opérations de révision des comptes (700 opérations), 3.000 opérations de contrôle de la qualité de gestion, ce qui permettra l'élaboration du rapport annuel dont une copie sera remise au président de la République, une autre au Premier ministre et une copie aux présidents des deux chambres du Parlement.

Dans le cadre du prochain programme annuel de la Cour des comptes, il sera procédé à la mise en place d'une commission chargée du contrôle du respect et de l'application de ses recommandations par les entreprises, a précisé M. Benmarouf qui répondait aux préoccupations des membres de la commission des finances et de budget lors d'une réunion présidée par son président Mahdjoub Beda, consacrée à l'examen du projet de la loi de finances relatif au règlement du budget de l'année 2014.

