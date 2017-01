Algérie: Le Gouvernement prend en charge dans la mesure du possible tous les besoins des citoyens du sud

En vue de relancer le secteur du tourisme dans le sud, particulièrement dans le deux wilayas déléguées de Béni Abbès et Timimoun, le ministre a appelé à mettre à la disposition des opérateurs privés, des espaces attenants aux nouvelles agglomérations, pour y construire des hôtels, des restaurants et des parcs d'attraction pour "attirer les touristes".

Concernant la mise en œuvre des programmes de son secteur dans le sud du pays, le ministre a indiqué que "l'aide de l'état et la couverture financière sont disponibles et il existe une main d'œuvre locale aux niveaux des wilayas et des nouvelles wilayas déléguées".

Beni Abbes (Bechar) — Le Gouvernement prend en charge "dans la mesure du possible" tous les besoins des citoyens des régions du sud du pays, y compris le dossier de l'habitat, en application des instructions rigoureuses du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a affirmé lundi à Béni Abbès le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune.

