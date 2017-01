Algérie: Règlement prochain de la situation du marché régional de gros de Kharrouba

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé lundi à… Plus »

Outre son importante surface pouvant contenir un grand nombre de véhicules, lourds et légers, cette infrastructure est située dans une place stratégique, limitrophe avec les wilayas d'Alger et de Blida, ainsi qu'avec les principaux axes routiers du pays.

Selon le P/APC de Kharrouba, Said Akhezroune, une enveloppe de près de 40 millions DA a été affectée à l'opération en 2014, au titre des Plans communaux de développement, mais "elle a été jugée insuffisante et l'opération fut gelée".

Selon les responsables concernés, "ce n'est qu'une fois ces réserves levées, qu'il sera procédé à la réhabilitation et au réaménagement de ce marché, qui contribuera à la dynamique de développement de toute la partie ouest de la wilaya et assurera des revenus à la commune".

"Une fois ce marché réhabilité et réaménagé, il sera procédé à la redistribution des locaux commerciaux par voie d'adjudication et conformément aux cours du marché", a précisé le wali, car, a-t-il dit, "il est inadmissible de continuer à louer ces locaux à 2000 DA seulement".

Il a, à ce titre, fait part de la tenue d'une rencontre "programmée prochainement" avec toutes les parties concernées, dont les bénéficiaires de carrés au niveau de ce marché et de l'Union des commerçants, en vue d'élaborer une "étude détaillée" de la situation de cet espace et de la "prise des mesures d'urgence pour sa réactivation dans les plus brefs délais possibles", a-t-il dit.

"Il n'est pas possible de continuer à se taire devant la détérioration de la situation de cet espace commerciale de 17 ha, englobant 550 locaux et carrés commerciaux, voué à l'origine a un rôle commercial régional tout en assurant des revenus pour la commune", a indiqué à l'APS Abderrahmane Madani Fouatih.

