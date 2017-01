Afrique: CAN-2017 - Une 31e édition ouverte à tous les pronostics

En pleine préparation de la CAN 2017 à Abu Dhabi, la Côte d'Ivoire a livré dimanche son… Plus »

NB : les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale de cette compétition, répartie sur quatre villes. Les équipes du groupe (A) seront domiciliées à Libreville, celles du groupe (B) à Franceville, les sélections du groupe (C) à Oyem et celles du groupe (D) à Port-Gentil.

Cette dernière est parvenue à se qualifier pour la CAN pour la première fois de son histoire après avoir terminé en tête de son groupe lors des éliminatoires, devant deux anciens champions d'Afrique, la Zambie et le Congo.

Même si les observateurs misent sur la Côte d'Ivoire et le Maroc pour passer au deuxième tour, le Togo, dirigé par le Français Claude Le Roy dont c'est la 9e CAN et la RD Congo, sont capables de bousculer la hiérarchie.

Le groupe C n'est pas en reste puisqu'il sera aussi indécis en présence de la Côte d'Ivoire, du Maroc, de la RD Congo et du Togo.

Le groupe D est très relevé lui aussi avec notamment l'Egypte qui retrouvera sur son chemin le Mali et surtout le Ghana, finaliste malheureux en 2015. L'Ouganda complète la poule et effectue son retour sur la scène continentale après 39 ans d'absence (sa dernière participation remonte à 1978, ndlr).

L'Algérie, cinquième nation africaine selon le dernier classement de la FIFA et dont ce sera la 17e participation, rêve plus que jamais d'un deuxième titre africain, 27 ans après celui obtenu à Alger en 1990.

En l'absence du Nigeria, champion d'Afrique en 2013 mais incapable de se qualifier, la course pour le titre suprême promet d'être chaude et palpitante entre les grosses cylindrées du continent présentes au Gabon.

"Les quatre stades sont prêts, Libreville, Franceville, Oyem et Port-Gentil", a rassuré récemment Mme Asselé, qui a exprimé son soutien à la sélection de son pays. "Je leur demande seulement d'avoir une âme, d'être patriote et de jouer avec la volonté", a-t-elle ajouté.

Quatre villes hôtes ont été retenues par le Comité local d'organisation (COCAN) pour le déroulement de la compétition, à savoir Libreville (Gr. A), Franceville (Gr. B), Oyem (Gr. C) et Port-Gentil (Gr. D).

Un vote a été organisé en avril 2015 par l'instance continentale pour la réattribution de l'organisation de cette édition avec les deux candidatures algérienne et gabonaise, alors que l'Egypte avait décidé de se retirer de la course en faveur de l'Algérie.

Alger — La trente-et-unième édition de la coupe d'Afrique des nations CAN-2017 de football qui aura lieu du 14 janvier au 5 février au Gabon s'annonce ouverte à tous les pronostics avec le retour notamment de l'ogre égyptien, septuple détenteur du trophée, absent lors des trois derniers tournois et qui s'apprête à participer à sa 23e CAN.

