Algérie: Festival de théâtre arabe - Ouverture de la 9e édition à Oran

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé lundi à… Plus »

L'organisation de cette édition à Oran et Mostaganem intervient après celles organisées au Caire (2009), en Tunis (2010), à Beyrouth (2011), à Amman (2012), à Doha (2013), à Sharjah (2014), à Rabat (2015) et au Koweït, l'année dernière.

Parmi ces membres encore en vie, figurent Taha El Amiri et El Hadi Radjeb, l'artiste le plus engagé au sein de cette troupe qui avait sillonné le monde.

Par ailleurs, les organisateurs du festival ont prévu deux conférences-hommage aux deux martyrs du théâtre algérien, Abdelkader Alloula et Azeddine Medjoubi assassinés respectivement le 10 mars 1994 et le 13 février 1995.

Cette 9ème édition est d'ailleurs baptisée du nom d'un des chouhada du 4ème art national, le défunt Azzedine Medjoubi, en reconnaissance au combat des dramaturges algériens, de leurs sacrifices et du rôle joué par le théâtre comme art et arme au service de la lutte pour la liberté et l'émancipation du peuple.

Cette édition est qualifiée de "remarquable" par le secrétaire général de l'Instance arabe du Théâtre, Ismail Abdellah, du fait qu'elle se déroule dans un pays où le théâtre compte des militants et des martyrs, à l'instar d'Abdelkader Alloula, d'Azzeddine Medjoubi et d'Ould Abderrahmane Kaki.

Cette édition, organisée par l'Instance arabe du Théâtre en collaboration avec l'Office national de la Culture et de l'Information (ONCI), verra la participation de près de 550 professionnels des planches de différents pays arabes, à l'instar de l'Egypte, de la Jordanie, de la Syrie, de la Tunisie et du Maroc.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.