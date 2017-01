Algérie: Constantine - Utilisation du solaire pour "rationaliser" les dépenses communales

La transition énergétique devient inéluctable et, du coup, des entreprises tentent d'investir ce créneau à l'instar de Solar Est, une entreprise privée domiciliée dans la commune d'El Khroub, actuellement en "phase d'exploration du terrain", a-t-on appris, avec à son actif des projets concrétisés avec des agriculteurs au niveau des Mechtas éloignées ainsi qu'avec la Société de l'eau et de l'assainissement de Constantine (SEACO) pour les besoins du fonctionnement des châteaux d'eau.

Ce projet, encore au stade de la "conception" au niveau de l'établissement public d'entretien de la voirie et de l'éclairage public (EPEVEP), selon M. Rira, permettra à terme de réduire la consommation de l'énergie électrique et, par voie de conséquence, impactera la facture de l'éclairage public.

Dans ce contexte, Abdelmadjid Sebih, président de l'association de protection de la nature et de l'environnement (APNE) de Constantine a fait part, dans une déclaration à l'APS, de l'intention de son association d'entreprendre, en 2017, une "expérience pilote" au niveau d'un établissement scolaire, en collaboration avec la direction de l'Education de la wilaya, visant à exploiter "l'énergie solaire ou éolienne" pour le chauffage et l'éclairage.

Des initiatives ont, d'ores et déjà, été lancées dans certaines localités de l'Est du pays, à l'instar des communes d'Ain Touta (wilaya de Batna) et Collo (wilaya de Skikda), alors que des réflexions sont engagées dans d'autres wilayas, notamment celle de Constantine.

Dans cette optique, le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales ambitionne de faire de l'année 2017 celle du "développement des énergies renouvelables" appelant, à ce titre, les institutions de l'Etat à donner l'exemple en matière d'exploitation de cette ressource alternative dans les édifices et les administrations publics, ainsi que pour l'éclairage public.

