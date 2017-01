Algérie: Les programmes du logement social locatif seront réalisés en habitat individuel dans le sud

Beni — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé lundi à Beni-Abbes (W. de Bechar), que les programmes du logement social locatif (LSP), inscrits et retenus au profit des wilayas du sud du pays seront à l'avenir réalisés en habitat individuel.

"Les programmes des logements sociaux retenus au bénéfice des wilayas du sud du pays ne seront plus a partir de cette année réalisés en forme de bâtiments à plusieurs niveaux, mais en habitat individuel", a précisé M. Tebboune en marge de sa visite d'un chantier de réalisation de 270 unîtes LSP, relevant d'un programme global de 390 logements du même type dont a bénéficié ce chef-lieu de la wilaya déléguée.

Il a ajouté que "la concrétisation des logements sociaux en habitat individuel, vise essentiellement à la prise en charge par l'Etat des préoccupations et des coutumes et traditions des populations du sud du pays, qui préfèrent des habitations individuelles au lieu et place des bâtiments a plusieurs niveaux".

"L'existence d'une importante offre en foncier dans ces régions du sud et la tendance des populations à privilégier les habitations individuelles sont à l'origine de cette décision qui fait l'unanimité dans le sud du pays", a souligné M. Tebboune.

S'agissant des opérations d'auto-construction, le ministre qui a visité en compagnie des autorités locales de la wilaya de Bechar et de la wilaya déléguée de Beni-Abbes un lotissement dont a bénéficié une centaine de citoyens de Beni-Abbes, a indiqué à l'adresse des responsables locaux de l'agence de gestion et régulation foncière "que la législation en vigueur ordonne que des lots à bâtir d'une superficie de 250 M2 soient attribués aux demandeurs dans des régions comme Bechar et Beni-Abbes, tandis que dans d'autres wilayas du sud l'état pourra attribué jusqu'à 400 M2 aux citoyens postulants à l'auto construction".

La wilaya déléguée de Beni-Abbes, située à 240 km au sud de Bechar, a bénéficié ces cinq dernières années d'un programme 9.141 lotissements repartis à travers 48 localités et ksour qui relèvent de dix (10) communes rattachées à cette circonscription administrative créée lors du dernier découpage administrative de 2015.

Les bénéficiaires de ces lotissements qui relèvent du programme de l'habitat rural ont été destinataires de 5.296 aides financières de l'Etat en plus de 1.000 autres nouvelles aides similaires annoncées ce lundi par Abdelmajid Tebboune à l'occasion de sa visite de travail dans cette même région.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, poursuivra demain mardi cette visite de travail et d'inspection à Bechar où il aura à s'enquérir de l'état d'avancement et de réalisation de plusieurs projets et programmes d'habitat à travers ce chef-lieu de wilaya.