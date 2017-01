Afrique: CAN 2017 - L'Algérie prend au sérieux son 1er match face au Zimbabwe

Le groupe B de cette 31e édition de la CAN verra s'affronter trois des cinq meilleures nations africaines au classement FIFA. Ambitieux et talentueux, les Fennecs ne seront pas à prendre à la légère. Dirigée par le belge Georges Leekens, l'Algérie, éliminée en 1/4 de finale en 2015 par la Côte d'Ivoire (1-3), future vainqueur, reste l'une des favorites de la compétition. Le groupe algérien misera énormément sur cette CAN, surtout quand on sait qu'il est mal parti pour prendre part à la prochaine coupe du monde en Russie.

Munie de joueurs talentueux, à l'image des Riyad Mahrez, Hilal Soudani ou Yassine Brahimi, l'Algérie misera beaucoup sur l'attaque pour mettre en danger ses adversaires. Le milieu étant particulièrement bien fourni, avec notamment les Bentaleb, Taïder et Ghezzal, c'est au niveau défensif qu'il y aura peut-être un coup à jouer.

George Leekens, a rappelé l'importance de poursuivre le travail pour entamer en force la CAN 2017 qui aura lieu au Gabon : «Nous sommes en train de bosser avec comme objectif majeur d'être prêts le 15 janvier face au Zimbabwe. Si nous voulons rester le plus longtemps possible au Gabon, cela passe forcément par un jeu séduisant mais surtout une efficacité devant les buts adverses, a confié le technicien belge dans des propos relayés par Le Buteur. J'avoue que dans le domaine défensif, on doit être mieux organisés dans la récupération du ballon. Tout le monde pointe la faiblesse de notre défense, mais c'est vraiment injuste d'accabler uniquement les défenseurs. Nous formons un groupe, et les attaquants sont aussi obligés de faire le pressing pour gêner l'adversaire, a ajouté Leekens. Nous avons hérité d'un groupe assez difficile, avec un premier match à prendre avec beaucoup de sérieux contre le Zimbabwe. Tout le monde parle de la Tunisie que je connais par cœur, mais le Sénégal possède aussi une bonne équipe. Actuellement, je suis focalisé uniquement sur le Zimbabwe, et je peux vous assurer que sa présence dans ce tournoi n'est nullement une surprise».

L'Algérie aura du fil à retordre avec le Sénégal, la Tunisie et le Zimbabwe lors de la phase des poules de la CAN 2017.