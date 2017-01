Sénégal: Nécrologie - Le chanteur Abdoulaye Mbaye n'est plus

Le jeune chanteur non-voyant, Abdoulaye Mbaye, est décédé hier, lundi 9 janvier à Dakar, au studio 1000 Mélodies, en plein enregistrement de son prochain album, à l'âge de 36 ans à la suite d'un malaise. Les artistes ont vite réagi pour regretter son rappel Dieu. «J'ai vraiment perdu un petit frère», a réagi Youssou Ndour sur son compte Twitter. «C'est avec une grande tristesse que je viens d'apprendre le décès de mon frère, ami et collègue Ablaye Mbaye. Que la terre lui soit légère et le paradis soit sa demeure éternelle. Nous compatissant avec sa famille, ses amis et ses fans. C'est une grande perte pour le Sénégal», a déclaré Abdou Guitté Seck qui lui était aussi très proche.

