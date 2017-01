Sénégal: Installation du groupe local des partenaires de l'éducation - Un outil pour agir ensemble

Le Groupe local des partenaires de l'éducation (Glpe) du Sénégal a été installé officiellement avec pour mandat de faciliter la coordination pour le développement du secteur de l'éducation et de la formation. C'était hier, lundi 9 janvier, au cours d'une rencontre d'évaluation de la phase 1 du Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence (Paquet).

Les acteurs de la communauté du secteur éducatif et de la formation sont en conclave à Dakar depuis hier, lundi 9 janvier, pour examiner et évaluer la première phase (2013-2016) de la mise en œuvre du Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence (Paquet). Ils auront la lourde tâche d'analyser la faiblesse des données avec des indicateurs non disponibles pour mesurer objectivement les contreperformances structurelles pouvant compromettre à terme des dynamiques porteuses enregistrées durant la première phase de mise en œuvre du Paquet.

Il faut signaler que les défis de la qualité et de l'équité restent persistants. Toutefois, l'implication et la responsabilisation de toutes les parties prenantes constituent un enjeu majeur. D'où la mise en place d'un Groupe local des partenaires de l'éducation (Glpe) du Sénégal installé officiellement. Cette instance de dialogue politique et de concertation a pour objectif de mettre en synergie leurs intelligences, leurs ressources ainsi que leurs efforts en vue de réaliser des objectifs communs.

Les acteurs réunis autour de cette plateforme s'engagent à agir ensemble au programme commun et de promouvoir la gestion axée sur les résultats pour informer sur le degré d'atteinte des résultats escomptés par rapport aux engagements.