Afrique: Procès en appel de l'ancien président tchadien - Une panoplie de nullités pour sauver Hissein Habré

Par ailleurs, la Chambre d'appel a rejeté la demande de la défense qui souhaite la dispensions du juge suppléant Bara Gueye. En effet, dès le début de l'audience, les conseils d'Hissein Habré ont introduit une exception de nullité pour refuser que le juge suppléant, Bara Gueye, siège parmi les magistrats qui doivent rendre la décision d'appel. Me Mounir Ballal et ses confrères fondent leur requête sur le fait que ce dernier avait déjà débouté leur client lors d'un procès l'opposant à des journalistes sénégalais pour diffamation dans cette même affaire.

Dans la perspective d'infirmer les charges retenues contre leur client, Mounir Ballal a estimé, pour sa part, que dans le procès d'assises, il n'y pas eu d'acte posé visant à décharger Hissein Habré. Il s'est replongé dans les heures du procès pour en ressortir des «surréalismes» dans le récit des témoins, «des arguments qui ne peuvent, en aucun cas, étayer les faits pour lesquels Hissein Habré a été reconnu coupable et condamné», se plaint-il. Il récuse, dans ce sens, le témoignage des rescapés du massacre de Hamping et le récit de la dame Khadija Hassane Zidane qui a accusé Hissein Habré de viol.

Pour sortir leur client de l'ornière, les avocats de l'ancien président tchadien ont brandi plusieurs manquements dans le jugement en première instance de l'ancien président tchadien, Hissein Habré, par la Chambre africaine extraordinaire d'assises, pour dénoncer ce que Me Abdou Gningue qualifie comme étant «des erreurs de faite et des appréciations irrégulières qui on abouti à un déni de justice». Dés l'entame de sa plaidoirie, Me Abdou Gningue, un des trois avocats commis d'office pour défendre Hissein Habré, a récusé la composition de la Chambre africaine d'assises ayant rendu le verdict du 30 mai 2016 condamnant l'ancien président tchadien aux travaux forcés à perpétuité.

Les conseils de l'ancien président tchadien, Hissein Habré ont fait état de plusieurs manquements dans la procédure de jugement pour récuser le verdict de la Chambre africaine extraordinaire d'assises. Me Mbaye Sène et ses confrères sont revenus sur plusieurs points qui justifient, à leur avis, l'impertinence de la condamnation à perpétuité de leur client. Le jugement en appel d'Hissein Habré s'est ouvert hier, lundi 9 janvier, au Palais de justice Lat Dior de Dakar.

