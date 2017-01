Ashish Takoordyal, qui a retenu les services de Me Coomara Pyaneandee, a accepté de plaider coupable, après que la charge d'assassinat qui pesait sur lui a été réduite en meurtre. L'accusation était représentée par Me Anuradha Purryag-Ramful, Senior State Counsel.

Le vigile faisait face à une charge de meurtre. Son procès a été pris sur le fond ce mardi, exactement trois ans après les faits. C'est le 9 janvier 2014 que la mère de Deepa Takoordyal, 33 ans, a signalé sa disparition. Les premiers soupçons se sont portés sur l'époux, d'autant plus qu'il n'avait pas signalé la disparition de la jeune femme et que celle-ci avait, par le passé, bénéficié d'un Protection Order contre lui.

