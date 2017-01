Ile Maurice: Le corps d'un sans domicile fixe retrouvé derrière Courts Mammouth à Bell-Village

Il s'agit du quatrième cadavre retrouvé par la police ces trois derniers jours. Entre dimanche et lundi matin, en effet, trois personnes, qui vivaient seules, ont été retrouvées mortes, soit chez elles, soit non loin de leur domicile. Elles seraient, selon les premières informations disponibles, décédées dans des circonstances naturelles.

Macabre découverte derrière le bâtiment de Courts Mammouth, à Bell-Village. Le cadavre d'un sans domicile fixe a été retrouvé ce mardi 10 janvier en début d'après-midi, sur un terrain en friche jouxtant le magasin. La police et les éléments du Scene of Crime Office ont été dépêchés sur les lieux.

