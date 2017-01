Ile Maurice: Affaire Raj Dayal - Après l'ICAC, le DPP demande plus de temps

Le dossier de l'Independent Commission against Corruption (ICAC) sur l'affaire «bal kouler» a été envoyé au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), lundi après-midi. C'est ce qu'a indiqué l'avocate de la commission anticorruption, Me Preetisha Bistnautsing, en cour de district de Port-Louis, ce mardi 10 janvier.

«Matters are being considered at the level of the DPP and we need some time», a souligné Me Medaven Armoogum, avocat du bureau du DPP. La magistrate Adila Hamuth a accordé à Me Satyajit Boolell jusqu'au 6 février pour faire connaître sa position.

Me Panglose qui, assisté de Me Avinesh Dayal, représente Raj Dayal, a alors fait remarquer que cela fait un an que the «matter has been carried on and all time has been given to prosecution». Il a présenté une motion, pour demander que le parquet décide une fois pour toutes si une accusation formelle sera retenue ou pas contre son client. «If prosecution says again that they don't know, then the court should consider that the case is struck out.»

A Me Medaven Armoogum de répliquer que cette affaire date de moins d'un an. Il devait faire ressortir que le bureau du DPP a reçu le dossier de l'ICAC la veille et qu'il n'est pas en position de dire où en est l'affaire. Mais il a tenu à assurer que le DPP fera connaître sa position le 6 février.

Pour rappel, l'ancien ministre de l'Environnement est sous le coup d'une accusation provisoire d'avoir sollicité un pot-de-vin de l'homme d'affaires Patrick Soobhany, pour des contributions d'ordre politique, en marge de la fête Holi. Il avait été arrêté par l'ICAC le 6 avril dernier, sous l'article 4 de la Prevention of Corruption Act.