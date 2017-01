Afrique: Le tourisme durable officiellement présenté le 18 janvier 2017.

L'Omt se concentre sur la durabilité et le tourisme en Afrique et dans la région du Moyen-Orient.

Le salon international du tourisme (Fitur) se tiendra à Madrid du 18 au 22 janvier en Espagne. Dans ce cadre, l'Organisation mondiale du tourisme (Omt) a programmé un certain nombre d'activités.

Celles-ci seront particulièrement axées sur le tourisme durable avec, notamment, la présentation officielle le 18 janvier de l'année internationale du tourisme durable pour le développement (2017).

Ce jour-là, la treizième édition de la cérémonie de remise des prix de l'Omt récompensant l'innovation et l'excellence dans le tourisme mettra à l'honneur certains des meilleurs exemples de tourisme durable à travers le monde. Avant la cérémonie, les 12 projets retenus parmi les 139 initiatives reçues en provenance de 55 pays seront présentés dans le cadre du Forum des prix, le 16 janvier.

Outre la présentation de l'année internationale et les prix de l'Omt, plus d'une vingtaine de ministres africains du tourisme débattront des perspectives que le secteur peut ouvrir pour le continent. Le forum d'affaires et d'investissement touristique pour l'Afrique (Investour) portera sur le rôle du tourisme durable au service de l'inclusion sociale et de la prospérité.

Organisé en coopération avec Casa África, le forum comprendra cette année deux tables rondes : «Technologie et conception de nouveaux produits touristiques» et «Renforcement des capacités pour les jeunes et les femmes dans le tourisme».

Le potentiel du tourisme dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord sera également analysé à Fitur lors du forum ministériel coorganisé par l'Omt et Casa Árabe. Cette rencontre examinera comment soutenir la croissance et accroître la résilience du tourisme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.