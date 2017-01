Afrique: Les supporters invités à découvrir le Gabon pendant la CAN

Des infrastructures de communication et d'hébergement assez acceptables y sont également disponibles pour les délégations qui seront présentes à la CAN, a encore dit l'ambassadeur du Gabon.

"Nous avons 11 parcs nationaux, une grande forêt [...]. Avec tous ces atouts, on peut dire que le Gabon apparaît comme un îlot de paix, de relative sécurité et de stabilité. Des éléments importants pour attirer des touristes étrangers", a exalté Onanga Ndiaye.

Dakar — L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Gabon au Sénégal, Onanga Ndiaye, a vanté, mardi à Dakar, les charmes et la beauté des paysages de son pays, dont les délégations africaines doivent selon lui visiter la faune et la flore pendant la CAN 2017 qui débute le 14 janvier prochain.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.