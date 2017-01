Afrique: Sommet Afrique/France de Bamako - Les activités culturelles lancées

Le Mali va vivre au rythme de la culture dans le cadre du sommet Afrique-France qui s'ouvre à partir du 13 janvier prochain. Les activités sont lancées depuis hier, lundi 9 janvier, par la ministre de la Culture malienne, Ramatoulaye Diallo Ndiaye, au Musée de Bamako.

La culture compte jouer pleinement sa partition pour le sommet Afrique-France qui démarre à partir du 13 janvier prochain. Au Musée de Bamako hier, la ministre malienne de la Culture, Ramatoulaye Diallo Ndiaye, a lancé les activités rythmées par des expositions, des projections de films, des concerts dans différentes artères de la capitale du Mali. Durant une semaine (du 09 au 16 janvier), les acteurs pourront vendre la destination malienne, revisiter la culture et permettre à bons nombres de leurs compatriotes de se ressourcer.

Selon Ramatoulaye Diallo Ndiaye, «ce sommet ne saurait être comme les autres. Il doit être le sommet de la renaissance où tout le monde doit jouer sa partition. Pour ce qui est de mon département, nous avons un programme avec des expositions sur les différentes facettes de l'Afrique en général, mais du Mali en particulier». Dans le cadre de ce sommet la ministre malienne de la Culture a annoncé une grande soirée culturelle traditionnelle avec tous les instruments du Mali. Une manière pour elle de mettre au devant de la scène le brassage culturel qui fait la force de son pays.

Pour Abdallah Coulibaly, président du Comité d'organisation du sommet Afrique-France, l'espoir va ou est en train de renaitre dans le pays. «Le sommet va apporter un plus et tout le monde y trouvera son compte», a-t-il fait savoir. Au musée de la culture, des artistes ont aussi profité de l'occasion pour mettre en lumière les rencontres de Bamako à travers des photographies. Une exposition en grand format accroché sur les murs du Musée.

A en croire le commissaire de l'exposition, Samuel Sidibé, la photographie a été de tout le temps négligée. «C'est une exposition qui se déroule tous les deux ans. Pour le sommet, nous avons décidé de le remettre pour faire revivre l'événement de l'exposition 2015 qui reste un brassage entre l'Afrique et la France», a-t-il relevé. Et de poursuivre: «50 œuvres différentes sont exposées dans cinq milieux apparents. Une manière d'illustrer la vitalité de la création de tout un continent et de participer à cet événement panafricain. Notre objectif est de faire connaitre la photographie, donner la parole aux africains pour qu'ils puissent parler d'eux-mêmes, de l'Afrique, mais aussi de sensibiliser les jeunes sur l'évolution de l'art numérique.»

En ce qui concerne la dite exposition, «Mettre en lumière» tirée de celle de 2015, «Compter le temps», le commissaire, M. Sidibé, a renseigné que cette thématique invitait les photographes africains à raconter l'histoire, non seulement à travers une simple illustration d'un thème, mais de l'exploration de la complexité de la temporalité par une argumentation visuelle et esthétique pour construire un récit qui suscite une réflexion autour des concepts de l'histoire, de mémoire, d'espaces identités. Ce qui explique le choix des couleurs qui sont tantôt tirée du noir et blanc pour illustrer le temps très éloigné ou encore coloré pour montrer l'évolution des choses qui ne sont pas figées dans le temps.