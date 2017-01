Cameroun: Lutte contre la corruption - Le pays honoré par les Nations Unies

A l'issue dudit examen qui s'est déroulé de janvier 2012 à décembre 2015 et au vu des résultats obtenus par la partie camerounaise, notre pays a été retenu par la mécanisme pour examiner pour examiner quatre autres pays à savoir : - la République de Guinée (examen en cours), - la Nouvelle Zélande (examen en cours), - le Soudan du Sud, - le Burundi. Au cours de cette période, plus de 1500 points relatifs aux chapitres III et IV de la CNUCC ont été examinés et notre pays a été jugé conforme sur plus des deux tiers desdits points.

Le président de la commission nationale anti-corruption à l'honneur de porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, dans le cadre du mécanisme d'examen de la mise en œuvre de la convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC) à travers l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le Cameroun a subi avec succès l'examen de son processus d'internalisation des dispositions de ladite convention.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.