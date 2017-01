Cameroun: Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest - Les églises protestantes appellent au dialogue

Le mémorandum adressé à cet effet au PM, chef du gouvernement et parvenu à notre Rédaction.

« Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Au regard de la crise socio-politique que traverse actuellement notre pays, notamment dans les régions administratives du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le bureau exécutif du CEPCA réuni ce jour à Yaoundé, tient à vous signifier la position des Eglises protestantes du Cameroun ainsi qu'il suit :

1- Le CEPCA œuvre pour la paix et la tranquillité dans notre pays, et s'engage à faire tout ce qui est de son devoir en vue d'atteindre ces objectifs ;

2- Le CEPCA condamne toutes formes de violence et particulièrement celles qui se sont déroulées à Bamenda et à Buea avec les pertes en vies humaines, et souhaite que la lumière soit faite sur cette situation regrettable, et que la justice en tire les conséquences de droit ;

3- Le CEPCA soutient et encourage les efforts du gouvernement de la République à instaurer un climat de dialogue inclusif entre les frères et sœurs camerounais, comme méthode et règlement pacifique de tout différend ou malentendu d'ordre socio-politique inhérent à la vie de la nation ;

4- Le CEPCA est disposé à contribuer et à prendre une part active à toute instance de dialogue institutionnelle visant à consolider la paix et à préserver le riche héritage que nous ont légué les Pères fondateurs de la nation et de l'Etat ;

5- Les Camerounais et Camerounaises étant fils et filles d'un même père créateur, Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, le CEPCA invite tous les fidèles à se mettre permanemment en prière pour la sauvegarde de la paix et le développement du Cameroun.

6- Le CEPCA adopte le dimanche 22 janvier 2017 comme une journée nationale de jeûne et de prière dans toutes les Eglises protestantes du Cameroun pour la situation de crises dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, nos vœux les meilleurs pour l'année 2017 ainsi que nos salutations fraternelles en Jésus ».

Fait à Yaoundé le 5 janvier 2017 Ont signé : Rév. GOYEK Robert, président du CEPCA et de l'EFL à Garoua ; The Right Rev. FONKI Samuel FORBA, 1er vice-président du CEPCA et modérateur de la PCC à Buea ; Rev. Dr NCHAM Godwill, président exécutif de la CBC à Bamenda.